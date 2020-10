Notícias Governo lança o ProGoiás e promete diminuir burocracia Empresários vão poder migrar do Fomentar e Produzir, que continuam existindo; Estado espera aumentar atração de empresas

Em solenidade com discursos que ressaltaram cooperação e diálogo entre a administração pública e o setor produtivo, o governo de Goiás lançou ontem o Programa de Desenvolvimento Regional (ProGoiás). O novo modelo de incentivos fiscais do Estado segue padrão adotado no Mato Grosso do Sul e foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás, com validade até 2032. O governo...