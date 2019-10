Notícias Governo espera que PEC da Previdência seja aprovada neste ano Presidente do GoiásPrev, Gilvan Cândido diz que expectativa é que “pouco seja alterado” no texto encaminhado à Assembleia; para Lissauer Vieira, não é possível garantir a aprovação em 2019

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência do Estado deve ser lida no plenário da Assembleia Legislativa na próxima semana e a expectativa do governo estadual é que a matéria seja aprovada na Casa ainda neste ano. Em entrevista ao POPULAR, o presidente do Goiás Previdência (GoiásPrev), Gilvan Cândido, afirmou que “o interessante é que as regras...