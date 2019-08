Notícias Goiânia terá novo bairro planejado Na divisa da capital com Trindade e Goianira, área contará com avenidas comerciais e entre três e quatro mil unidades habitacionais

Um espaço ainda sem urbanização, localizado na divisa de Goiânia, Trindade e Goianira, acima da GO-060 (Rodovia dos Romeiros) e entre as rodovias GO-070 e GO-469, abrigará um novo bairro planejado. O futuro Parque das Flores, que será construído numa área de 484 mil metros quadrados, terá entre 3 e 4 mil unidades residenciais, com valores compatíveis com o programa Minha ...