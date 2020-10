Notícias Goiás registra safra históricade milho Foram 12 milhões de toneladas colhidas em 2019, produção 33% maior que em 2018, segundo IBGE

Goiás teve a maior produção de milho de sua história em 2019. Foram quase 12 milhões de toneladas colhidas, um incremento de 33% sobre a safra de 2018, segundo dados da Produção Agrícola Municipal, divulgada ontem pelo IBGE. O município de Rio Verde é o segundo maior produtor do grão no País, com uma produção de 2,3 milhões de toneladas, atrás apenas de Sorriso, no Mato G...