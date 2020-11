Notícias Goiás deve iniciar exploração de potássio no início de 2021 Mineral será extraído de mina em Montes Claros; com cerca de US$ 4 milhões em investimento, tem potencial para gerar até 800 empregos

O Estado de Goiás vai ampliar seu portfólio mineral com o início da exploração de potássio para produção de fertilizantes no primeiro trimestre de 2021. A nova mina, localizada no município de Montes Claros, a 270 quilômetros de Goiânia, tem uma reserva estimada em 200 milhões de toneladas e será a primeira explorada no Centro-Oeste. A primeira etapa do projeto prevê a...