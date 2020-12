Notícias Gestão Maguito acumula vitórias rápidas na Câmara de Goiânia Administração nem começou, mas equipe do prefeito eleito já consegue aprovação ‘expressa’ de matérias importantes; articulação e expectativa no secretariado são fundamentais

Em dois dias, a comissão de transição do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), conseguiu não só aprovar projetos como viabilizar o adiamento de outras discussões na Câmara Municipal – de interesse da próxima administração. Só na terça-feira (22), com a articulação do vice-prefeito eleito, Rogério Cruz (Republicanos), e do vereador Andrey Azeredo (MDB), que inte...