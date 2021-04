Notícias Geraldo Lourenço fica como interino na Sefin da Prefeitura de Goiânia Desencontro de informações gera dúvida sobre o futuro do ex-secretário de Governo do DF no Paço; ele acumula a secretaria executiva da pasta para a qual foi nomeado interinamente

Até então secretário executivo de Finanças, Geraldo Lourenço de Almeida foi o nome escolhido para assumir a pasta, por ora, de forma interina. No Diário Oficial de quinta-feira (15), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), publicou a exoneração da então secretária interina Letícia Vila Verde, mas não assinou decreto com a nomeação do substituto. Em entrevista...