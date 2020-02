Notícias Generais do governo minimizam crise Militares negam ataques a instituições; juristas veem crime de responsabilidade

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), também amenizou a crise. Sua avaliação é de que “a reação é de cobrança e especulações, o que é normal para um Parlamento que é democrático. Mas as coisas vão se acomodar”. ImpeachmentDe acordo com juristas, ao divulgar por seu WhatsApp pessoal uma convocação para ato em apoio ao governo e contra o Congresso Nac...