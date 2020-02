A B3 registrou no último dia 26, quarta-feira, a maior retirada de capital estrangeiro desde o início da contabilização dos dados, em 1994. Os investidores estrangeiros retiraram R$ 3,068 bilhões da bolsa no retorno do feriado de carnaval, em meio ao pânico generalizado com a rápida disseminação do coronavírus fora da China.

Naquele dia, o Ibovespa fechou em forte queda de 7%, aos 105 718,29 pontos, com giro financeiro de R$ 33,2 bilhões.

Em fevereiro, o saldo acumulado de recursos estrangeiros na Bolsa está negativo em R$ 15,750 bilhões, resultado de compras de R$ 190,150 bilhões e vendas de R$ 205,900 bilhões.

Em 2020, os estrangeiros já retiraram R$ 34,908 bilhões do mercado acionário brasileiro.

O montante já é equivalente ao saldo negativo registrado entre 2 de janeiro e 13 de novembro de 2019. No fechado do ano, a saída de capital estrangeiro da bolsa totalizou R$ 44,5 bilhões. (