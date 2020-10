Notícias Fiscalização já fechou 549 empresas em Goiânia Segundo a Prefeitura, o maior problema hoje são as aglomerações em bares, com um público acima do permitido

As operações de fiscalização do cumprimento dos decretos de isolamento social e das regras sanitárias que permitiram a reabertura de vários segmentos do comércio já fecharam 549 estabelecimentos na capital desde o início das medidas de controle da propagação da Covid-19. Foram 455 locais fechados por não atenderem os protocolos dos decretos municipais e estaduais e 9...