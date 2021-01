O anúncio do fechamento de fábricas e encerramento da produção de veículos da Ford no Brasil gerou insegurança e muitas dúvidas entre os proprietários de veículos da marca. O maior temor é em relação à disponibilidade de peças no futuro e possibilidade de uma desvalorização mais precoce. Alguns consumidores que já estavam fechando a compra de um veículo chegaram a procurar as concessionárias querendo desfazer o negócio. Mas o mercado acredita que praticamente nada mudará para os proprietários da marca, que passará a comercializar apenas modelos importados.

Mesmo demitindo cerca de 5 mil empregados, a Ford manterá setores como engenharia e o Campo de Provas de Tatuí (SP). Para o consultor da Oikonomia Consultoria Automotiva, Raphael Galante, o reflexo direto para o consumidor está mais no nível psicológico. “A Ford não saiu do Brasil. Apenas parou de produzir aqui”, destaca. A marca vai parar de fabricar modelos muitos vendidos, como EcoSport, Ka e Ka Sedan, mas ele lembra que outros carros que continuarão sendo comercializados, como a Ranger, já eram importados antes.

Raphael também não acredita na possibilidade da falta de peças porque a Ford continua no Brasil, onde uma lei obriga a montadora a garantir a assistência técnica aos proprietários por muitos anos. “As concessionárias continuarão abertas e as peças sendo produzidas ou importadas. Além disso, ainda há um estoque nas fábricas”, explica. Mas, como a marca irá migrar para o mercado de maior valor agregado, o que pode ocorrer é o fechamento de concessionárias de menor porte, que vendem mais modelos populares.

A desvalorização depende mais da oferta e demanda e o consultor não acredita que pode haver uma queda muito longe do que aconteceria normalmente no mercado, em virtude do fechamento das fábricas. Porém, com veículos em estoque, agora a estimativa é que a marca deve perder mercado para outras na hora que o consumidor for optar. “Isso até pode gerar um bônus maior para o comprador.”

O gerente de Marketing do Grupo Navesa, Borges Filho, lembra que há dois a Ford se preparava para esta reestruturação e vinha tirando modelos do mercado, como o Fiesta, New Fiesta e Focus. Segundo ele, a companhia tem um gigantesco galpão com todo um aparato de peças à disposição do consumidor. “Nunca tivemos problemas com peças durante a pandemia por causa desta estrutura”, diz.

Borges Filho garante que as revisões também continuam sendo oferecidas normalmente para todos os modelos. Ele admite que houve casos de alguns clientes que estavam comprando o carro agora e que procuraram a concessionária para tentar desfazer o negócio. “O maior problema é a desinformação ou informação errada, que assustam. Mas, depois de uma boa conversa, conseguimos explicar para o cliente que nada mudará e revertemos isso.”

O vendedor da concessionária Ciaasa, Sílvio de Oliveira, também garante que o fornecimento de peças e assistência técnica continuam da mesma forma, pois as fábricas estão no Brasil, e as garantias oferecidas na compra do carro se mantém. Ele lembra que o centro tecnológico da marca também permanece no País. “Os clientes que têm dúvidas estão nos procurando e estamos esclarecendo a todos”, afirma. As concessionárias informam que os estoques que ainda existem já são baixos.

Em nota, a Ford diz que, neste momento, não há mudanças na rede de concessionários e que alterações futuras serão comunicadas antecipadamente, sempre garantindo o atendimento e cobertura nacional para todos os clientes. A marca diz que continuará fornecendo assistência técnica total com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para seus clientes e a comercializar produtos modernos conectados provenientes da Argentina, Uruguai e outras regiões.