Notícias Filha de Hitler Mussoline será investigada por posts nazistas Apoiadora de Bolsonaro, Marya Olímpia, que é promotora no Distrito Federal, compartilhou postagens no Facebook; corregedoria do MP apura conduta

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) informou que abriu uma investigação preliminar para examinar as publicações de cunho nazista feitas pela promotora Marya Olímpia Ribeiro Pacheco. Filha do ex-delegado-geral de Goiás Hitler Mussoline Domingues Pacheco, ela usou a sua conta pessoal no Facebook para publicar o material em 2016. As postagens vi...