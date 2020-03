A Prefeitura de Goiânia suspendeu, por meio de decreto, o funcionamento das feiras especiais, como Hippie e da Madrugada, realizadas na Praça do Trabalhador, e das Feiras do Sol, da Lua e das Nuvens, localizadas nos Setores Oeste e Coimbra. A medida vista combater a propagação do coronavírus na capital. O documento também atinge os Mercados Central, da Vila Nova, de Campinas e Mercado Aberto, na região central de Goiânia, além do Centro Comercial Popular da Avenida Anhanguera. A prefeitura, por meio da Guarda Civil Metropolitana e Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), informou também que disponibilizará fiscais para acompanhar as ações de monitoramento realizadas pela Polícia Militar, para garantir que o comércio permaneça fechado na capital nas próximas semanas. As medidas já estão em vigor. Demais setores constam no decreto do Estado.