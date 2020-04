Apesar de o governo estadual ter permitido a realização de feiras livres de hortifrutigranjeiros ainda existem dúvidas de como elas vão realmente funcionar. Uma portaria da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) criou uma série de padrões que feirantes devem seguir, como a distância de, no mínimo, um metro e meio entre cada banca, ponto que tem causado polêmica. O presidente do Sindicato dos Feirantes no Estado de Goiás, Wellington Mendanha, diz que o espaço onde as feiras são realizadas atualmente não comportam esta medida. Com isso, parte dos comerciantes não poderia montar as barracas.

Por outro lado, o superintendente de Produção Rural Sustentável da Seapa, Donalvam Maia, diz que a pasta não abre mão desta regra. “Este ponto é fundamental para a segurança de todos. Era necessário encontrar uma solução rápida e decidimos por esta. Teremos que fazer rodízio de feirantes, intercalar horários, fazer em dois dias diferentes.” Donalvam diz que o cadastro de todas as feiras do Estado é fundamental para a organização delas dentro das novas normas. Um questionário para este fim está disponível no site da secretaria.

De acordo com Wellington não houve diálogo com o governo antes de definir as regras. O presidente diz que o sindicato foi apenas informado sobre as mudanças, apesar de ter encaminhado ofício ao Estado. A entidade foi convidada a participar da montagem de projeto piloto para estimular a realização de feiras livres em todo o País, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas não aceitou, segundo Wellington, porque gostaria de dialogar antes. “Pegou todo mundo de surpresa. Essa distância entre as bancas não vai dar certo. Vamos fazer o que com os feirantes que ficarem de fora. Mandar para casa?”, questiona o presidente. Donalvam diz que o diálogo ocorreu com os feirantes que participaram do projeto piloto. “A secretaria está aberta a sugestões”.

Normas

Entre as novas regras das feiras está a proibição de degustações. Também não é permitido fazer anúncios verbais de produtos e a secretaria orienta evitar conversar próximo a eles. Balcões, balanças e demais utensílios devem ser higienizadas com solução desinfetante adequada e papel descartável antes da montagem das barracas. É proibido o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação nas feiras, assim como o consumo de produtos no local.

A primeira feira livre seguindo os novos padrões foi realizada ontem, no setor Fama. No entanto, apenas duas bancas foram montadas. A feira é considerada de médio porte e tem, em dias normais, cerca de 80 barracas. Os comerciantes alegaram que não houve tempo para comprar os alimentos que seriam vendidos. A permissão para as feiras foi publicada na sexta-feira (3).

Patrícia de Melo Vieira é feirante há 9 anos e tem a própria produção de folhas e hortaliças. Ela foi uma das comerciantes que montou barraca na feira ontem. Ela diz que o mais surpreendente foi a quantidade de idosos que estiveram no local. “São pessoas que não deveriam estar nas ruas. Não esperava por isso”. Patrícia ficou sem trabalhar nas últimas duas semanas, quando as feiras estavam proibidas. Ela disse que perdeu toda a mercadoria e a expectativa é continuar perdendo cerca de 60% dos produtos, porque poucas pessoas compareceram para comprar.