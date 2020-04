Nos dois primeiros dias de funcionamento das feiras livres, após a liberação pelo decreto publicado no último dia 3 de abril pelo governo do Estado, a maioria dos feirantes ainda não conseguiu seguir as novas regras para atendimento ao público. Eles alegam desinformação e até hábitos já consolidados pelos clientes para a dificuldade de adoção das boas práticas estipuladas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Representantes de órgãos públicos já estão percorrendo as feiras para orientar os comerciantes.

Durante visita às feiras livres ontem, a reportagem constatou que nem todos os feirantes usavam luvas e máscaras, como é exigido pela normatização, quase todas as bancas não obedeciam ao distanciamento mínimo de 1,5 metro, não foi adotado o sentido único para circulação de pessoas, poucas bancas adotaram o uso de faixas para o distanciamento de clientes e os compradores continuavam manuseando os produtos antes de comprar.

Além disso, feirantes com mais de 60 anos também estão trabalhando. É o caso de João Clemente Neto, que comemorou o fato de poder voltar a trabalhar, pois não é aposentado e já estava numa situação difícil. Para isso, ele toma o cuidado de usar luvas e máscaras. “Estava muito difícil ficar sem trabalhar. Os clientes estão dizendo que já estavam sentindo falta da feira”, afirmou João.

O vendedor de frutas Roni dos Reis alega que é muito difícil adotar a faixa de distanciamento porque os clientes gostam de pegar nos produtos para escolher. “Todos querem sentir se a fruta está firme antes de comprar. Mas estamos tentando manter distância”, garante. Ele conta que o movimento no primeiro dia da feira foi até acima do esperado. Mesmo adotando a faixa de distanciamento em sua banca de hortaliças, o feirante Elizeu Aguiar reconhece que muitos clientes a ultrapassam para escolher os produtos. “Não tem como segurar. O que podemos fazer é nos afastar”, diz.

Em uma das feiras, poucos trabalhadores usavam luvas e máscaras. A feirante Eliza Nair de Castro fala da dificuldade para vender produtos já embalados, pois a maioria dos clientes gosta de escolher cada item com as mãos. Para o vendedor de queijos e doces, Alexandre Ribeiro, voltar ao trabalho foi uma verdadeira bênção, mas ele acha difícil adotar algumas regras, como faixas de distanciamento. “Estamos seguindo todas regras de higiene”, garante.

Conscientização

O secretário de Agricultura, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, informa que todos os agentes envolvidos no processo de funcionamento das feiras estão trabalhando num amplo processo de conscientização dos feirantes. Ontem, ele se reuniu com o Sindicato dos Feirantes no Estado para repassar todas as orientações necessárias sobre as regras. “Acertamos com eles uma ampliação de campanhas educativas para fazer cumprir as boas práticas, pois as mudanças foram muito rápidas e requerem mais informações”, destacou.

Segundo o secretário, o grande objetivo da liberação foi garantir o abastecimento de produtos essenciais à população. “Nas últimas semanas, tivemos uma redução de 20% na comercialização de hortifrutigranjeiros na Ceasa e muitos produtos perecíveis estavam se perdendo. Neste momento de crise, também temos responsabilidade sobre o abastecimento”, diz Antônio Carlos. Mas ele alerta para a necessidade dos feirantes se adequarem, sob o risco da revogação da permissão de funcionamento das feiras, caso isso possa trazer riscos à população.

Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Goiânia estão percorrendo as feiras para alertar os feirantes sobre a necessidade de cumprimento das regras. O diretor de Abastecimento e Agricultura Familiar, Daniel Antônio da Silva, conta que o órgão, que já é responsável pelo funcionamento das feiras na capital, é parceiro neste trabalho de conscientização. “Como o decreto é recente, ainda não conseguimos repassar todas as orientações. Mas estamos distribuindo cartilhas com as boas práticas para que eles se adaptem”, conta. Segundo Daniel, uma das dificuldades é, de fato, a conscientização por parte dos feirantes