Notícias Fórum Empresarial sugere mudanças no ProGoiás Secretaria de Economia recebeu propostas de alterações ao projeto que tramita na Assembleia; votação do projeto deve ficar para 2020

A votação do projeto de lei que cria o novo programa de incentivo fiscal do Estado, o ProGoiás, em tramitação na Assembleia Legislativa, deve ficar para 2020. Ontem, durante reunião com a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, o Fórum Empresarial entregou uma lista com propostas de alteração do programa, que também tem recebido emendas dos deputados estaduais. Para o...