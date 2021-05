Notícias Executivo envia pacote de bondades à Câmara Projeto prevê renegociação de dívidas sem entrada e parcelamento integral, além do perdão de débitos sobre taxas administrativas; texto contou com participação do setor produtivo

A Prefeitura de Goiânia anunciou ontem o envio de um projeto para a Câmara de Goiânia com um pacote de medidas para retomada da economia na capital, devido à pandemia da Covid-19. Entre elas, a possibilidade dos empresários renegociarem dívidas sem a necessidade do pagamento de entrada, com parcelamento em até 60 meses e, ainda, o perdão de débitos referentes a taxas adminis...