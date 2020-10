Notícias Exames mostram melhora no quadro de Maguito Vilela Se evolução for verificada novamente hoje, o candidato pode sair da fase crítica da doença; Iris Rezende (MDB) gravou vídeo em solidariedade

Os resultados de exames realizados ontem apontam indícios de redução na inflamação nos pulmões do candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB), que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento contra a Covid-19. Médico do emedebista, Marcelo Rabahi afirma que é normal a indicação dos exames va...