Notícias Eventos de negócios devem voltar em Goiânia Prefeitura avalia regras de segurança para autorizar esse tipo de turismo e novos pleitos da Região da 44; Zoológico será reaberto

A Prefeitura de Goiânia poderá autorizar a volta dos eventos de negócios esta semana. Na próxima quinta-feira, durante uma reunião extraordinária do Comitê de Operações Emergenciais (COE) com representantes de segmentos ligados ao setor, será apresentada uma proposta de protocolos de segurança que pode viabilizar uma retomada com segurança. Ontem, representantes da Reg...