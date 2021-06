Notícias 'Eu me sinto extremamente capacitado para o trabalho no TCM’, diz Humberto Aidar Até assumir vaga no Tribunal de Contas dos Municípios, para ele já garantida, Humberto Aidar segue como aliado do governo na Alego

Presidente das Comissões de Constituição e Justiça e da Mista, as duas mais importantes da Assembleia Legislativa, o deputado Humberto Aidar (MDB) tem sido atuanteno encaminhamento do projeto que impõe teto de gastos para que Goiás possa aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Aidar confirma que, a pedido do governador Ronaldo Caiado (DEM), só deve deixar o man...