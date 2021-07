Notícias Esvaziamento das propriedades leiteiras pode aumentar problemas sociais

Luiz Gustavo Correia de Souza produziu leite durante 20 anos, tinha 130 animais e tirava 3.700 litros por dia. Mas ele também deixou a pecuária leiteira há cinco meses, depois de perceber que seu ganho por litro de leite produzido estava cada vez menor. “Mais de 50% do custo é alimentação, que disparou com a alta da soja e do milho”, lembra o ex-pecuarista. Para melhorar o...