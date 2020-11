Notícias Estratégia de Vanderlan na disputa no 2º turno em Goiânia não surtiu efeito, veem cientistas Para cientistas políticos, essa alteração da postura do segundo colocado, que ficou mais comedido no primeiro turno, é comum nesta etapa da eleição

O segundo turno em Goiânia se desenhou em um cenário atípico, mas com uma mudança de temperatura já esperada por especialistas. Com Maguito Vilela (MDB) na liderança, Vanderlan Cardoso (PSD) subiu o tom numa tentativa de virar o jogo, tentando desestabilizar a campanha do adversário com acusações de que a divulgação do estado de saúde do emedebista, internado com Covid-19 de...