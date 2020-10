Notícias Estado de saúde é citado na TV

O estado de saúde de Maguito Vilela (MDB) foi abordado pela primeira vez na propaganda eleitoral gratuita na televisão ontem.No vídeo, Daniel Vilela agradece as orações feitas pelo pai e diz que os médicos deram notícias boas sobre a situação do cabeça de chapa. “A inflamação do pulmão está se estabilizando e a expectativa é de melhora nos próximos dias. Agradeço e peço ...