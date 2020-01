Notícias ‘Esse governo é só para aliados’, afirma cientista político

Para o cientista político Marco Antonio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a agenda do presidente Jair Bolsonaro mostra que o governo exclui uma parte da sociedade em suas decisões. Como interpreta os resultados do levantamento do jornal O Estado de S. Paulo? Aí tem um dado da democracia, né? Um presidente é eleito por uma parte da sociedade - vai ter lá seus 50%, 60%...