Notícias Espera por aposentadoria em Goiás é a maior em seis anos Concessão de benefícios em novembro registrou tempo médio de 54 dias, maior demora para o mês desde 2014; acúmulo de solicitações sem análise deve aumentar esse prazo

O tempo médio de concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em Goiás registrado em novembro do ano passado foi o maior dos cinco anos anteriores, na comparação com o mesmo mês desde 2014: 54 dias. Em meio a um cenário atual de mais de 30 mil solicitações sem análise há mais de 45 dias no Estado, a previsão é que, neste ano, esse prazo esteja ai...