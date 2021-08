Notícias Entenda tramitação no Senado de indicações ao STF e à PGR

MINISTRO DO SUPREMO n A avaliação sobre a nomeação é feita pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Para iniciar o processo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), deve ler o comunicado da indicação em plenário n A principal etapa na comissão é a realização de uma sabatina do candidato pelos congressistas. Concluíd...