Entenda o que é a Tarifa Externa Comum

O Mercosul conta, desde 1995, com uma TEC (Tarifa Externa Comum), conforme estabelecido no Tratado de Assunção de 1991, “como condição indispensável no aprofundamento do processo de integração”. Trata-se de uma taxa unificada de importação de produtos provenientes de fora do bloco. A TEC, no entanto, se tornou uma colcha de retalhos, como uma ampla lista de exce...