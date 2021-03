Notícias Entenda as regras do novo auxílio emergencial

Número de parcelas Serão liberados quatro pagamentos. Os repasses estão previstos para começar em abril e terminar em julho Valor As parcelas variam de acordo com a formação familiar. O valor padrão é de R$ 250. Para mulheres chefes de família, o valor será de R$ 375. Pessoas que vivem sozinhas receberão R$ 150 por mês Beneficiários Go...