Quatro empresas investigadas na Operação Decantação 3 firmaram contratos de R$ 7,7 milhões com a Saneago desde 2016, quando a primeira fase da investigação foi deflagrada pela Polícia Federal. A manifestação do Ministério Público Federal (MPF) aponta 47 contratos, quatro deles com dispensa de licitação, para obras e serviços dos últimos dez anos, sendo que 12 deles foram firmados entre 2016 e 2018 com a KV Serviços Elétricos, Dim Bell Engenharia LTDA, FDA Construtora LTDA e RED Construtora. A terceira fase da Decantação foi deflagrada no dia 4 de abril e apura fraudes em contratos em diferentes áreas da estatal.

Entre os 12 documentos citados pelo MPF, sete correspondem a intervenções em cidades do interior de Goiás. Um destes contratos é com a KV Serviços Elétricos para obras de tratamento de esgoto no município de Cezarina, que teve abertura de licitação em agosto do ano passado. Questionada pela reportagem sobre o valor e andamento da obra, a Saneago informou que o custo é estimado em R$ 64.300 e a obra ainda não começou.

A mesma empresa também é responsável pela implantação de extensão de rede urbana compacta e subestação aérea para atender poço tubular profundo em Nerópolis, município da Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a estatal, a obra, avaliada em R$ 57.600, que estava sob responsabilidade da empresa, está concluída. A KV é citada em outro contrato para obras da rede de distribuição em diferentes municípios, que, segundo a estatal, custaram R$ 48,8 mil e foram finalizadas.

A FDA Construtora LTDA tem um contrato citado para cerca na área da estação de tratamento de esgoto em Goianésia, no valor de R$ 64.476. De acordo com a Saneago, a obra foi concluída. Já a Dim Bell soma R$ 7,3 milhões em cinco contratos, todos para aquisição de insumos. Apenas um é específico para compra de bombas para a cidade de Terezópolis, no valor de R$ 15.883. O contrato de maior valor é de R$ 6,8 milhões para aquisição de reservatórios metálicos para diferentes cidades. De acordo com a estatal, todos os contratos da Dim Bell foram concluídos.

No caso da RED, os contratos somam R$ 142 mil e correspondem a obras que, segundo a Saneago, já foram concluídas nas cidades de Ceres e Vila Propício. O 12º contrato citado na manifestação do MPF é de implantação na rede coletora de esgoto na cidade de Silvânia. Inicialmente a estatal informou à reportagem que a obra estava concluída e teria custado R$ 32 mil. Ao ser questionada novamente sobre os dados, a estatal, por meio da assessoria de imprensa, disse que cometeu engano na primeira resposta e não tinha registro sobre o contrato com a RED para obras em Silvânia.

Investigação

De acordo com o Ministério Público Federal, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em outras fases da Decantação foram encontrados carimbos e documentos das quatro empresas na sede da RED. A investigação aponta que documentos de diferentes empresas guardados no mesmo local pode ser indício de montagem de licitações.

“Conforme demonstrado, os relatórios de análise de material apreendido, que deram ensejo à instauração da presente investigação, levantaram fortes indícios de que Eduardo Henrique de Deus utiliza dezenas empresas – dentre elas a de sua propriedade, RED Construtora para montar e fraudar diversas licitações em municípios goianos”, diz o texto do MPF, assinado pelo procurador da República Helio Telho.

Três mandados de prisão temporária foram expedidos quando a Decantação 3 foi deflagrada. Um dos alvos foi o empresário Eduardo Henrique de Deus, proprietário da RED. Ele ficou foragido por quatro dias e se entregou à Polícia Federal no dia 8 de abril. Outro investigado na operação, o engenheiro José Vicente da Silva Junior, que estava lotado na Supervisão de Apoio Técnico da Saneago em São Luiz dos Montes Belos, se entregou à PF no dia seguinte à operação. A única pessoa presa logo após o mandado ser expedido foi Elvis Presley Mendanha, que era membro da Comissão Permanente de Licitação da estatal. Todos já foram liberados.

A reportagem tentou, sem sucesso, contato com as empresas investigadas na Decantação 3.