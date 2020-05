Notícias Empresas citam outro modelo

Os empresários de Aparecida de Goiânia não concordam com a abertura em dias alternados, como propõe a prefeitura do município. Eles defendem o escalonamento por horários de funcionamento, como fará a Prefeitura de Goiânia. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida (Aciag), Leopoldo Moreira Neto, disse que entende a preocupação do prefeito Gustavo Me...