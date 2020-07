Notícias Empresários goianos estão com muita cautela na volta de bares e de restaurantes Após perdas acumuladas nos cerca de 120 dias de fechamento, os negócios do ramo que não sucumbiram, reabrem com rígido controle de custos e de olho no comportamento do mercado

O segmento de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pelas medidas de isolamento social no controle à pandemia do coronavírus. Durante quase 120 dias de portas fechadas, estes estabelecimentos ficaram praticamente sem fluxo de caixa e se mantiveram apenas com vendas delivery ou drive thru, que só responderam por entre 10% e 15% do faturamento. Muitos se endividaram e...