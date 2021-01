Notícias Empresários anunciam seus próprios produtos nas redes Eles mesmos fazem fotos e vídeos para apresentar seus negócios e conseguiram conquistar milhares de seguidores virtuais

A necessidade de ter uma forte atuação nas redes sociais para divulgar e vender seus produtos e serviços tem transformado empresários em garotos-propaganda do próprio negócio. Essa estratégia de marketing, além de impulsionar as vendas, fez com que alguns deles até se tornassem verdadeiras celebridades e conquistassem milhares e até milhões de seguidores. Mas quem vincul...