Notícias Empresário disse a embaixador que emenda de líder do governo destravaria Covaxin Documento mostra relato de representante da vacina indiana no Brasil a embaixador, mencionando o deputado Ricardo Barros (PP-PR)

O dono da empresa responsável por representar no Brasil a fabricante da vacina indiana Covaxin disse que uma emenda do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), destravaria o processo de importação do imunizante. O relato de Francisco Maximiano feito ao embaixador do Brasil em Nova Déli, André Aranha Corrêa do Lago, consta de documento sigiloso entreg...