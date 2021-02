O projeto de lei da Prefeitura de Goiânia que institui o programa Renda Família recebeu uma emenda na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal, que aumenta o benefício de R$ 300 para R$ 500 mensais. Além disso, o programa pode ser prorrogado por mais seis meses caso a pandemia continue.

O texto foi discutido por cerca de duas horas na comissão. O POPULAR mostrou que ele sofreu entraves um dia antes na Casa, porque o vereador Kleybe Morais (MDB) já havia apresentado um projeto de auxílio emergencial, mas com três parcelas de R$ 500. Ele reivindicou que as duas matérias não poderiam tramitar simultaneamente.

Entretanto, a procuradoria-Geral da Câmara deu parecer pela inconstitucionalidade do projeto do vereador, porque o Legislativo não pode apresentar propostas que gerem despesa para o Executivo. Após uma conversa com o líder do prefeito, Sandes Júnior (PP), Kleybe decidiu pedir o arquivamento do texto de sua autoria, mas continuou defendendo o aumento.

Os vereadores, então, votaram pela legalidade do projeto na CCJ, mas seguiram uma longa discussão sobre a quantia a ser paga pela Prefeitura. Pedro Azulão (PSB) assinou junto com Kleybe a emenda que pede o aumento para R$ 500. Sandes, na tentativa de chegar a um consenso, pediu que os vereadores sugerissem uma alteração para que o benefício, previsto para durar seis meses, pudesse ser prorrogado por mais seis no caso de permanência da pandemia.

Os parlamentares acataram a sugestão, mas não abriram mão do aumento. A emenda da prorrogação foi aprovada com unanimidade pela comissão, mas a modificação do valor gerou debate. Sandes explicou que a Prefeitura não poderia arcar com essa despesa e explicou que o projeto prevê um impacto financeiro que condiz com o orçamento previsto para 2021 somado ao superávit conquistado pela gestão passada em 2020.

Orçamento

O POPULAR já mostrou que a previsão da Prefeitura é de um impacto financeiro mensal de R$ 7,2 milhões, com o pagamento de R$ 300 a cerca de 24 mil famílias em Goiânia, que estejam em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia da Covid-19. Se o valor subir para R$ 500, o impacto será de R$ 12 milhões.

Sandes disse que há R$ 6,5 bilhões de orçamento previsto para 2021. “Metade desse valor é para saúde e educação. Então quando a Prefeitura prevê a prorrogação, é pensando nos R$ 300. Eu conversei com o secretário de Finanças e não tem como pagarmos esse valor. A Prefeitura não tem condições”, explicou.

Kleybe questionou e disse não aceitar o argumento de que falta orçamento para aumentar o valor proposto. “Como não tem dinheiro se já contratou até assessores para o gabinete do vice-prefeito que não existe?”, indagou – O POPULAR revelou que o prefeito Rogério Cruz nomeou três cargos no gabinete da vice-prefeitura nesta semana.

O vereador Bruno Diniz (PRTB) até tentou buscar um meio termo e sugeriu que nos primeiros seis meses fossem pagos R$ 500 e, nos seis meses seguintes, os R$ 300 propostos inicialmente. Izídio Alves (MDB), porém, defendeu que o projeto fosse aprovado na comissão com o texto original para dar celeridade à aplicação do benefício, e lembrou que o prefeito pediu regime de urgência para que os pagamentos já comecem a ser feitos em março.

O líder insistiu que os vereadores rejeitassem a emenda do aumento do benefício, mas ela acabou sendo aprovada. Também foi aprovada uma emenda de Pedro Azulão, que permite que mães adolescentes também possam ser contempladas. Com isso, foram três modificações feitas na comissão.

Para Sandes, essa aprovação não configura uma derrota para o Executivo, porque o texto ainda vai passar por outras votações. “A CCJ é uma comissão técnica, mas os valores vão ser discutidos na Comissão de Finanças e, depois, em Plenário”, disse.

Tramitação

Com a aprovação na CCJ, o texto segue para a primeira votação na semana que vem. A matéria ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e por uma segunda apreciação. Apesar de ter sido pedido regime de urgência, o texto vai completar uma semana desde sua apresentação na terça-feira, dia da próxima sessão, sob um cenário de embates.

Presidente da CCJ e base do prefeito, Henrique Alves (MDB) disse esperar que a Prefeitura traga os dados orçamentários mais detalhados na próxima semana. “Dados técnicos para subsidiar a proposta do Paço, então uma outra discussão vai ser feita. Eu sou membro da Comissão de Finanças e acredito que, com mais dados, teremos uma melhor deliberação.”

O Renda Família foi uma proposta do plano de governo de Maguito Vilela (MDB) durante a campanha. O emedebista, que foi eleito prefeito de Goiânia, morreu no dia 13 de janeiro, vítima de complicações da Covid-19. Rogério Cruz, então, assumiu como prefeito definitivo e, desde então, vem trabalhando para consolidar sua base na Câmara Municipal.

A proposta é de compensar o fim do auxílio emergencial de R$ 600, que deixou de ser pago pelo Governo Federal em dezembro do ano passado. Após estudos das finanças, a Prefeitura chegou a formatação final do texto, que prevê o auxílio de R$ 300 para famílias em situação de vulnerabilidade, de acordo com critérios estabelecidos. Entre eles, os beneficiários não podem estar recebendo qualquer tipo de renda.