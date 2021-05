Notícias Emenda 33 vezes maior pagaria 100 obras de asfaltamento em Gameleira de Goiás Município goiano seria o destino de R$ 20 milhões para pavimentação asfáltica; verba seria de orçamento paralelo, usado pelo governo federal em troca de apoio, a pedido do senador Márcio Bittar (MDB), do Acre

Com pouco menos de 4 mil habitantes, Gameleira de Goiás seria o destino de uma emenda de R$ 20 milhões para pavimentação e recuperação asfáltica. O recurso teria saído de um orçamento paralelo do governo federal, a pedido do senador Márcio Bittar (MDB), do Acre, e ainda não foi pago. O valor é 33 vezes maior do que todas as licitações que o município já realizou para o...