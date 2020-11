Notícias Em Goiânia, Região da 44 tem movimento e vendas tímidos para o Natal Resultados melhoraram com a volta de excursões de compras, mas ainda estão abaixo do esperado para o mês, até pela falta de produtos

Os meses de outubro e novembro sempre foram de intensa movimentação na Região da 44, com lojistas e sacoleiros do todo o País comprando bem mais para o estoque de Natal. Mas neste ano, o movimento e as vendas estão abaixo do esperado para este período por conta dos reflexos da pandemia. Mesmo com a volta das excursões de compradores, os ônibus ainda estão chegando com ba...