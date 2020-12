Notícias Eleição na Câmara está polarizada entre 2 grupos Composição do atual presidente Romário Policarpo e emedebistas tem vantagem, mas escolhas do candidato e presidências de comissões podem enfraquecê-lo

A disputa pela mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia começa a se desenhar com a formação de dois grupos. O primeiro, com 21 componentes, segundo contas dos próprios integrantes, é predominantemente formado por vereadores do MDB e pelo atual presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), que disputa internamente com os emedebistas quem será o candidato à pre...