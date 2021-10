Notícias Eduardo Leite recebe apoio de líderes do PSDB em Goiás Carta, que não foi divulgada pelo diretório estadual, tem o governador do Rio Grande do Sul como perfil proposto pelo partido

Lideranças do PSDB de Goiás publicaram ontem uma carta com apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido para escolha do candidato da sigla à Presidência da República. A definição deve ocorrer no dia 21 de novembro. Também estão na disputa o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-senador Arthur Virgílio.O texto não representa a visão ofici...