Notícias Disseminação do coronavírus pode reduzir fluxo global de investimento No cenário mais pessimista, caso a propagação do coronavírus continue ao longo de todo 2020, a expectativa é que o tombo seja de 15%

O surto e a disseminação do coronavírus pelo mundo podem reduzir em até 15% o fluxo global de investimento direto estrangeiro (IED) neste ano, de acordo com um relatório extraordinário da Unctad (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento). O documento divulgado, no domingo (8), analisou dois cenários de impacto nos fluxos globais de IED. O prime...