Notícias Deputados pedem autonomia na atuação do secretário de Governo Ernesto Roller Questionado se voltará a agir diretamente nas tratativas com os deputados, Roller afirmou que a questão ainda depende de discussão com Caiado. “Estou à disposição do governador para todas as missões que ele determinar”

Com a permanência de Ernesto Roller (sem partido) na Secretaria de Governo, deputados da base esperam maior atuação do auxiliar de Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa de Goiás em 2021. A expectativa é que ele cumpra a função de articulador em votações de projetos de interesse do Palácio das Esmeraldas e, principalmente, atenda demandas políticas, como reivindica...