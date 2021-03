Notícias Deputados goianos demonstram preocupação com renúncia conjunta nas Forças Armadas Deputados goianos falam em temor diante da possibilidade de postos de comando serem ocupados por pessoas alinhadas com Bolsonaro; aliados minimizam impacto

Deputados goianos demonstram preocupação com o fato de os três comandantes das Forças Armadas terem entregado seus cargos ontem. A renúncia foi resposta à demissão, na segunda-feira (29), do general da reserva Fernando Azevedo, que estava à frente do Ministério da Defesa. A forma súbita com que os fatos ocorreram é destacada até mesmo por bolsonaristas. Para parlamenta...