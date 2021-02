Notícias Deputado protocola pedido de CPI para apurar supostas interferências de Caiado e secretário na PC Delegado Humberto Teófilo apresentou o requerimento da CPI durante a sessão ordinária de quinta-feira (18), citando os mesmos argumentos descritos no documento

O deputado estadual Delegado Humberto Teófilo (PSL) protocolou ontem, na Assembleia Legislativa, requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Interferências, com o objetivo principal de apurar supostas ingerências do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, no trabalho da Polícia Civil em invest...