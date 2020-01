Notícias Delegado Waldir nega candidatura em Aparecida de Goiânia Deputado federal diz que está bem colocado em pesquisas internas, mas afirma que projeto do PSL no interior depende de sua atuação

Apesar de aliados apoiarem que o deputado federal Waldir Soares (PSL), o delegado Waldir, seja candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o parlamentar afirma que seu foco está no comando do partido em Goiás durante as eleições municipais deste ano. O deputado afirma que o sucesso da legenda no pleito de 2020 depende em parte de sua dedicação como presidente da e...