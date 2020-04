Notícias Decreto será prorrogado; empresas ameaçam abrir Governador publica hoje novo documento que prorroga quarentena por mais 15 dias; setor empresarial alerta que pode haver uma reabertura descontrolada no Estado

O isolamento social da população goiana deve continuar pelos próximos 15 dias. O governo do Estado publica hoje o novo decreto com as novas regras de quarentena que devem ser seguidas pela população para evitar a proliferação do coronavírus. Mas representantes do setor empresarial acreditam que se o decreto não trouxer uma flexibilização das normas em vigor, muitas empr...