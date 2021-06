Notícias De uma só vez, Rogério Cruz concede três benefícios a auditores fiscais de Goiânia Projeto do Executivo garantiu aumento em indenização de transporte, incorporação do adicional de produtividade e resgate das competências exclusivas da administração tributária

Com a aprovação de apenas um projeto de lei na Câmara de Goiânia nesta semana, os auditores fiscais do município conseguiram garantir aumento em indenização de transporte, incorporação do adicional de produtividade aos vencimentos e resgate das competências exclusivas da administração tributária, que haviam sido revogadas pela reforma administrativa aprovada pelo MDB no fim...