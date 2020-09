Notícias Cristina diz que vai à Justiça para anular ata de convenção do PL Vereadora, que foi obrigada a retirar candidatura a prefeita na capital, afirma que está reunindo provas e que vai manter compromissos da pré-campanha

Mesmo diante da decisão do PL de retirar a candidatura própria à Prefeitura de Goiânia para apoiar o projeto de Maguito Vilela (MDB), a vereadora Cristina Lopes afirma que continuará com os compromissos de pré-campanha. A parlamentar diz que deixará o partido no fim do processo eleitoral. Cristina confirmou que entrará com processo na Justiça na próxima semana pedin...