Notícias Cresce mão de obra subutilizada Índice de desemprego não recua e Goiás atinge a maior taxa de subutilização de sua força de trabalho da série histórica, 19,1%; são 749 mil pessoas desocupadas ou subocupadas

Com menos empregos formais no mercado de trabalho, além dos trabalhadores desocupados, hoje existe também uma grande massa de pessoas que estão subutilizadas. Hoje, 749 mil pessoas em Goiás estão desocupadas, subocupadas, desalentas, pois desistiram de procurar trabalho, ou até mesmo indisponíveis para o mercado, ou seja, não procuram emprego. Com isso, a taxa de subut...