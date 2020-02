Notícias Cresce demanda por escolas de formação

A servidora pública de Goiânia Julimária Sousa, 32 anos, está participando do módulo avançado do RenovaBR Legislativo, desenvolvido para pessoas que pretendem disputar cargo em alguma câmara de vereadores. Apesar de 2020 ter eleição municipal, Julimária afirma que pretende entrar em um pleito no futuro. O RenovaBR é uma escola de formação de lideranças, fundada em 2017. “O ...