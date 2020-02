Notícias Contas públicas: grave, mas estável

O governo goiano divulgou o fechamento das contas de 2019 com notícias boas e ruins. As boas em primeiro lugar. O Estado registrou R$ 5,365 bilhões a mais de receita primária e um aumento inferior no crescimento das despesas, de R$ 4,072 bilhões. O resultado primário (uma espécie de poupança para pagar juros e encargos da dívida) foi de R$ 2,324 bilhões, cont...