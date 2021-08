Notícias Consumidor mudou o conceito de produtos e serviços essenciais Lojas de móveis e eletrodomésticos ganharam mais atenção do consumidor dentro de casa

A chegada da pandemia obrigou governos estaduais e municipais a editarem decretos fechando ou restringindo o funcionamento de atividades consideradas não essenciais. Mas, para o economista da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fábio Bentes, este conceito de essencialidade acabou diferente aos olhos do consumidor, com tanta gente trabalhando ou estudando dentro de casa ...